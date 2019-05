Các nhà nghiên cứu Mỹ vô cùng bất ngờ khi chứng kiến sói mẹ tha từng con non ra khỏi chiếc hang ngập nước, đưa chúng tới nơi an toàn.

Sói mẹ cứu 7 con non khỏi chiếc hang ngập nước

Hình ảnh sói mẹ cẩn thận sơ tán từng con sói non khi chiếc hang bắt đầu ngập nước ở Minnesota được camera điều khiển từ xa ghi lại. Chiếc camera được lắp đặt theo Dự án sói Voyageurs giữa Đại học Minnesota và vườn quốc gia Voyageurs nhằm tìm hiểu sau hơn về sinh thái của chó sói và con mồi của chúng trong những tháng mùa hè.

"Vào mùa hè, chó sói thường săn mồi hoặc nuôi con non. Thông qua nghiên cứu cả hai mặt này của sinh thái loài sói, chúng tôi có thể khám phá đời sống bí mật của những con chó sói", nhóm nghiên cứu chia sẻ.

Các nhà nghiên cứu đặt camera ngay bên ngoài một chiếc hang bỏ không hồi tháng 3 và hy vọng một con sói mẹ sẽ chuyển vào đó. Tới đầu tháng 4, một con sói cái mang thai tới ở và sinh 7 con non. Chỉ 5 ngày sau, tuyết tan nhanh chóng khiến chiếc hang bị ngập và bầy sói non có nguy cơ chết đuối. Sói mẹ lần lượt tha từng con non ra khỏi hang và đưa chúng tới nơi an toàn hơn.

"Chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi trông thấy cảnh tượng. Tôi đã nghiên cứu chó sói 5 năm và chưa bao giờ trông thấy hành vi đó. Quả là thú vị", nhà nghiên cứu Tom Gable chia sẻ.

Nhóm nghiên cứu chưa xác định được tình trạng hiện nay của đàn sói non. Họ đang cố gắng xác định vị trí hang mới dựa vào vòng định vị ở một con sói trong đàn. Ngoài camera, các nhà nghiên cứu cũng đặt vòng định vị cho vài con sói để tìm hiểu thêm về cử động và lãnh thổ của chúng.

An Khang (Theo Earth Touch News)