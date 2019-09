Sóc mẹ nhờ người tới cứu con non bị thương

Sóc mẹ tìm cách níu chân người phụ nữ trong công viên và dẫn cô tới chỗ con non bị thương ở chân do mèo tấn công.

Tia Powell trông thấy con sóc đứng chắn giữa đường khi đang đi dạo trong công viên Kiwanis ở thành phố Williamsburg, bang Virginia, Mỹ, hôm 20/9. Con sóc thông minh tìm cách ngăn Tia rời đi rồi đưa cô tới chỗ sóc non đi cà nhắc vì bị thương gần lối vào công viên. Nhận ra một con mèo gần đó đang tìm cách tấn công mẹ con sóc, Tia gọi cho bạn cô là Jasmine Brown ở Sở cảnh sát Pulaski tới giúp đỡ.

Tia cho hai con sóc ăn bánh mỳ và đứng đó để bảo vệ an toàn cho chúng. Sau khi ăn no, sóc mẹ và con non tìm cách leo qua hàng rào mắt cáo để tìm chỗ trốn an toàn trên cây nhưng chỉ sóc mẹ trèo được. Powell và Brown thử trợ giúp sóc non bằng nhiều cách. Cuối cùng, họ tạo một lỗ hổng dưới chân hàng rào để sóc non có thể chui qua. Theo Tia, sóc mẹ liên tục vòng qua hàng rào để khích lệ con non. Nó cũng tỏ ra thoải mái khi để Tia ôm sóc non.

Trước khi đoàn tụ với mẹ ở bên kia hàng rào, sóc non chạy lại cọ vào tay Tia thay lời cảm ơn. Video hành động của sóc non được Sở cảnh sát Pulaski ghi lại thu hút hơn 100.000 lượt xem.

An Khang (Theo WSLS)