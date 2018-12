Robot tình dục có thể phản ứng với âm thanh của người dùng

Chuyên gia cảnh báo thiếu niên quan hệ sớm vì robot tình dục

Robot tình dục có tiềm năng khổng lồ. Ảnh minh họa: Twitter.

Mirror ngày 1/8 đưa tin, robot tình dục dành cho đàn ông do nhà thiết kế Wai Kin Yeung phát minh được trang bị microphone và thiết bị phân tích cho phép xác định cường độ và tần số của tín hiệu âm thanh do đối tượng sử dụng phát ra.

Những người đàn ông được mời thử nghiệm với một cơ thể robot tình dục chứa "khoang co bóp" có thể thay đổi mức độ kích thích tùy theo sở thích cá nhân. Sau đó, robot phân tích những tiếng kêu phấn khích và hài lòng do người đàn ông phát ra, từ đó điều chỉnh nhịp điệu và tiết tấu co bóp của khoang.

Yeung nhận được bằng sáng chế cho thiết kế mới hồi tháng 5. Ông tin chắc thiết bị robot tình dục này sẽ thành công trong tương lai. "Thị trường robot tình dục rất rộng lớn và ngày càng mở rộng. Trong vài năm qua, các công ty hoạt động trong ngành này ở Mỹ ước tính tăng trưởng hơn 15 tỷ USD về doanh thu hàng năm. Tuy có tiềm năng khổng lồ, phần lớn robot tình dục hiện nay vẫn hướng đến nữ giới và xem nhẹ nhu cầu của nam giới", Yeung nhận xét.

Xem thêm: Hình mẫu robot tình dục dành cho đàn ông Nhật cô đơn

Phương Hoa