Thứ ba, 30/10/2018, 10:28 (GMT+7)

Robot Nhật Bản tự dọn phòng và tìm đồ

Robot do hãng Toyota chế tạo được trang bị camera và cánh tay linh hoạt để cầm đồ đạc đặt vào vị trí phù hợp.

Robot giống người đầu tiên trên thế giới được cấp thẻ visa / Robot gội đầu trang bị cảm biến ở Nhật

Robot Nhật Bản có thể tự động dọn phòng

Theo In The Know