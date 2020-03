Robot NASA chụp ảnh selfie trên sao Hỏa

Bức ảnh toàn cảnh 360 độ ghi lại khoảnh khắc robot Curiosity đứng trơ trọi giữa sườn đồi khô cằn của hành tinh đỏ.

Bức ảnh selfie của robot Curiosity. Ảnh: NASA.

Robot tự hành Curiosity của NASA lập kỷ lục trèo địa hình dốc nhất, trèo lên bình nguyên Greenheugh Pediment, dải đá rộng nằm trên đỉnh một ngọn đồi. Trước khi làm điều đó, con robot đã chụp ảnh selfie ghi lại khung cảnh ngay bên dưới Greenheugh hôm 26/2/2020.

Phía trước Curiosity là lỗ khoan mang tên Hutton khi robot lấy mẫu vật nền đá cứng. Bức ảnh selfie toàn cảnh 360 độ được ghép từ 86 ảnh chụp do Curiosity truyền về Trái Đất. Khi chụp ảnh, con robot đang ở thấp hơn khoảng 3,4 m so với địa điểm nó sắp leo tới ở vùng bình nguyên nứt nẻ. Curiosity leo lên đỉnh dốc hôm 6/3 sau ba lần leo thử. Trong lần leo thứ hai, con robot nghiêng tới 31 độ, chỉ kém một chút so với kỷ lục nghiêng 32 độ của robot tự hành Opportunity năm 2016.

Từ năm 2014, Curiosity bắt đầu trèo núi Sharp, ngọn núi cao 5 km ở trung tâm miệng hố Gale. Các chuyên viên vận hành robot ở Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA ở Nam California, Mỹ, cẩn thận lập bản đồ mỗi chuyến di chuyển để đảm bảo Curiosity không gặp sự cố. Con robot không có nguy cơ lật nhào bởi hệ thống bánh xe của cho phép nó nghiêng tới 45 độ.

Nhiệm vụ của Curiosity là nghiên cứu liệu môi trường trên sao Hỏa có thuận lợi cho sự sống vi khuẩn cách đây hàng tỷ năm hay không. Một công cụ để Curiosity thực hiện thăm dò là camera Mars Hand Lens (MAHLI) nằm ở cuối cánh tay robot. Camera này giúp quan sát cận cảnh những hạt cát và bề mặt đá, tương tự cách nhà đại chất học dùng kính lúp để xem xét mẫu vật trên Trái Đất.

An Khang (Theo Phys.org)