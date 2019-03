Thứ hai, 11/3/2019, 16:15 (GMT+7)

Robot massage toàn thân giúp người dùng thư giãn

Công ty Mỹ phát triển mẫu robot sử dụng thuật toán để đo đạc và xác định cách massage phù hợp.

Robot massage toàn thân giúp người dùng thư giãn

Theo In The Know