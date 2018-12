Thứ năm, 6/12/2018, 19:00 (GMT+7)

Robot dọn bể tự động định hướng và sạc pin

Nhóm chuyên gia Trung Quốc chế tạo robot nhỏ gọn dùng để làm sạch bể cá, hoạt động được trong cả môi trường nước ngọt và nước mặn.

Nữ robot thông minh nhất thế giới Sophia sắp có em gái / Đội quân robot Trung Quốc diễn tập chiến đấu với hỏa thần

Robot dọn bể cá tự động định hướng và sạc pin

Theo In The Know