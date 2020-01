Các nhà thiên văn học tìm thấy ngoại hành tinh Proxima c quay xung quanh ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri, cách Trái Đất chỉ 4,2 năm ánh sáng.

Proxima c được xem là một siêu Trái Đất khi có khối lượng lớn hơn hành tinh của chúng ta nhưng nhỏ hơn sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Nó nặng ít nhất gấp 6 lần Trái Đất và hoàn thành một vòng quay xung quanh sao chủ sau 5,2 năm, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances hôm 15/1.

Đồ họa mô phỏng hệ hành tinh Proxima Centauri. Ảnh: CNN.

Khám phá được thực hiện bởi một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế, dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu sau tiến sĩ Mario Damasso từ Viện Vật lý thiên văn Quốc gia Italy. Proxima c là hành tinh thứ hai được tìm thấy quay xung quanh ngôi sao ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri, sau Proxima b được phát hiện vào tháng 8/2016, biến nó thành hệ hành tinh gần hệ Mặt Trời nhất.

Proxima c được khám phá bằng phương pháp vận tốc hướng tâm dựa trên lực hấp dẫn và hiệu ứng Doppler. Theo đó, một ngôi sao sẽ không hoàn toàn đứng yên mà di chuyển theo một vòng tròn nhỏ do lực hấp dẫn của các hành tinh quay quanh nó. Chuyển động này làm thay đổi bước sóng ánh sáng và màu sắc của ngôi sao. Nếu những thay đổi diễn ra theo chu kỳ, điều đó cho thấy tồn tại một hành tinh đang quay quanh ngôi sao.

Phát hiện siêu Trái Đất rất gần hệ Mặt Trời Ngôi sao bị kéo nhẹ khi hành tinh quay quanh. Đồ họa: NASA.

Nhóm nghiên cứu đã quan sát thấy những thay đổi theo chu kỳ ánh sáng của Proxima Centauri và xác định nó không liên quan dến chuyển động của Proxima b, hành tinh nhỏ hơn đáng kể so với Proxima c khi chỉ lớn hơn Trái Đất 1,3 lần và quay hết một vòng quanh ngôi sao chủ sau mỗi 11,2 ngày.

Trong khi Proxima b nằm trong vùng ở được (nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt), Proxima c không có khả năng tồn tại sự sống do nằm quá xa ngôi sao chủ. Bề mặt của hành tinh có thể bị đóng băng hoặc bị bao phủ bởi bầu khí quyển hydro-helium ngột ngạt. Tuy nhiên, do nằm rất gần Trái Đất, Proxima c mang đến cơ hội tốt để nghiên cứu một hệ hành tinh mới.

Đoàn Dương (Theo CNN/Business Insider)