Ốc sên khổng lồ mò vào tổ tàn sát chim non

Giun chui vào ruột ốc sên để quá giang

Ốc sên ăn thịt chim non trong tổ. Ảnh: K. Leniowski , E. Węgrzyn & A. Wojton/Taylor & Francis.

Nhà nghiên cứu Katarzyna Turzańska ở Đại học Wroclaw và đồng nghiệp Justyna Chachulska phát hiện con ốc sên thuộc họ Arion trong tổ chim chích cổ trắng (Sylvia communis) mới nở ở Wroclaw, Ba Lan. Ngày hôm sau, con ốc sên biến mất, đàn chim non chết đồng loạt với những vết thương nặng trên cơ thể do ốc sên gây ra, theo New Scientist.

"Chúng tôi không thể tin con sên đã giết cả tổ chim. Chúng tôi nói chuyện với nhiều nhà điểu học giàu kinh nghiệm, nhưng không ai trong số họ từng trông thấy hành vi săn chim của ốc sên trước đây", Turzańska chia sẻ.

Tuy nhiên, Turzańska và Chachulska tìm thấy một số báo cáo về hành vi ăn thịt của ốc sên. Phần lớn các trường hợp xảy ra ở châu Âu và liên quan tới những loài chim làm tổ gần mặt đất như chim chích cổ trắng, chim chích sậy và chích Á-Âu.

Theo nhóm nghiên cứu, ốc sên là động vật phàm ăn. Chúng ăn mọi thứ từ lá cây đến thực vật đang phân hủy, xác động vật, phân và giấy mục. Một số loài thậm chí còn ăn cả sâu đất và những loài sên khác. Trong nghiên cứu công bố hôm 13/8 trên Tạp chí Sinh học Loài chim, Turzańska và Chachulska cho rằng ốc sên biết đánh hơi nên có thể phát hiện mùi của tổ chim và tìm ra vị trí tổ.

"Khi một con ốc sên ở trong tổ chim, có thể do tình cờ bò vào hoặc chủ động tìm kiếm thức ăn, nó bắt đầu mò thức ăn bằng chiếc lưỡi phủ đầy những chiếc răng bé xíu. Chim non không thể tự vệ và bị ăn sống", các tác giả nghiên cứu cho biết. Chim bố mẹ dường như không có biện pháp đề phòng bởi ốc sên hiếm khi xuất hiện ở tổ chim.

Ốc sên ăn thịt chim thuộc ba loài ốc sên châu Âu lớn trong họ Arionidae là sên đỏ (Arion rufus), sên đen (Arion ater), và sên Tây Ban Nha ngoại lai (Arion vulgaris). Dấu hiệu để nhận biết vụ tấn công của ốc sên là chim non thường có vết thương lớn trên da, lỗ ở mỏ hoặc cơ bắp và mất mắt.

Phương Hoa