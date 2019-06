Nóng 45 độ, đàn khỉ chết khát vì đối thủ độc chiếm nguồn nước

15 con khỉ chết vì khát dưới trời nóng 45 độ C ở Ấn Độ sau khi bị đàn khỉ đối thủ ngăn cản không cho đến gần nguồn nước.

Nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước trở nên khan hiếm đối với đàn khỉ. Ảnh: AFP.

Đàn khỉ nâu được phát hiện chết la liệt quanh một cụm hang động trong rừng ở Madhya Pradesh, Ấn Độ, hôm 6/6 và 7/6. Các nhà điều tra suy đoán một trận chiến có thể đã nổ ra khi đàn khỉ bị ngăn tới gần vũng nước ngày càng thu nhỏ.

"Chúng tôi đang xem xét mọi khả năng, bao gồm khả năng xảy ra xung đột vì nước uống trong rừng giữa những đàn khỉ, dẫn tới cái chết của 15 cá thể thuộc đàn khỉ sống trong hang động", PN Mishra, cán bộ lâm nghiệp, cho biết.

Người dân địa phương trông thấy một đàn khỉ lớn xua đuổi đàn khỉ nhỏ hơn tìm cách uống nước ở những vũng gần lòng sông khô cạn. Những con khỉ bị kẻ thù vây trong hang động khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 45 độ C. Kết quả khám nghiệm tử thi hé lộ một số con khỉ chết do suy đa tạng sau khi bị say nóng.

Khoảng 5 - 6 đàn khỉ khác nhau sống trong khu rừng gần lòng sông và cạnh tranh nguồn nước khan hiếm. Theo Mishra, sự việc kiểu này rất hiếm gặp và kỳ lạ bởi động vật ăn cỏ ít khi xung đột. Thời tiết nắng nóng cực độ đã cướp đi mạng sống của 17 người ở Ấn Độ, khiến nông dân gặp khó khăn trong việc cung cấp nước cho gia súc.

An Khang (Theo Mirror)