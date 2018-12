Những bí ẩn về vật thể nghi là phi thuyền ngoài hành tinh dưới biển Baltic

Cấu trúc giống tàu vũ trụ gây tranh cãi trên sa mạc Ai Cập / UFO bay lơ lửng quanh Mặt Trời

Bản mô phỏng vật thể kỳ lạ dưới đáy biển Baltic. Ảnh: News.com.au

Theo News.com.au, nó được gọi là "vật dị thường ở biển Baltic", bề ngoài giống như con tàu vũ trụ Millenium Falcon trong bộ phim khoa học viễn tưởng Chiến tranh giữa các vì sao.

Ocean X team, nhóm thợ săn kho báu Thụy Điển do thuyền trưởng Peter Lindberg và đồng nghiệp Dennis Asberg phát hiện vật thể lạ 5 năm trước ở độ sâu khoảng 83 mét. Khi tiếp cận vật thể, mọi thiết bị của nhóm đều ngừng hoạt động.

"Bất kỳ thứ gì có điện như điện thoại vệ tinh đều ngừng hoạt động khi chúng tôi đến gần đối tượng", Stefan Hogerborn, thợ lặn chuyên nghiệp, thành viên Ocean X Team cho biết.

"Ra xa khoảng 200 mét, thiết bị hoạt động trở lại. Tiến đến gần, nó lại ngừng hoạt động".

Vật thể lạ bề ngang 61 mét, cao 8 mét, giống như một cây nấm khổng lồ. Có người cho rằng nó là một tàu ngầm của Nga hoặc tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Một số người cho rằng nó là thiết bị chống tàu ngầm của Đức Quốc xã, hoặc là một cỗ súng máy.

Một số người khác cho rằng đó là Vật thể bay bí ẩn (UFO) có tên "Roswell of the Ocean" (Roswell của đại dương). UFO phát hiện ở Roswell, bang New Mexico, Mỹ giữa năm 1947 được cho là là tàu của người ngoài hành tinh mà chính phủ Mỹ đang cố che giấu. Tuy nhiên, vẫn không có bằng chứng cho thấy, vật thể dưới biển Baltic là phi thuyền của người ngoài hành tinh.

Nhóm thợ lặn lấy mẫu và gửi cho nhà địa chất học Steve Weiner. Sau khi kiểm tra mảnh vỡ, ông tuyến bố nó làm từ "kim loại không có trong tự nhiên".

"Tôi cho rằng cấu trúc này hình thành hàng nghìn năm về trước, trong Kỷ Băng Hà", Volker Bruchert, giáo sư địa chất học, đại học Stockholm, Thụy Điển, đưa ra giả thuyết.

Tuy nhiên, cả Lindberg và Asberg đều nói rằng mẫu vật mà họ lấy được chỉ ở "vùng lân cận" của vật thể. Cho đến nay, vẫn chưa ai trả lời được câu hỏi về vật thể bí ẩn này.

Hồng Hạnh