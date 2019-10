NgaMột thương nhân nuôi dưỡng và làm bạn với 5 con chó sói, thu hút hơn 100.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Potapov nô đùa với hai con sói. Ảnh: RT.

Kirill Potapov nuôi đàn sói như thú cưng trong cơ ngơi ở thành phố Ekaterinburg thuộc vùng núi Ural suốt ba năm qua. Tuy nhiên, Potapov không chỉ nuôi chúng vì yêu thích mà anh hy vọng có thể thành lập một trung tâm tái định cư dành cho động vật hoang dã.

Potapov nuôi con sói xám cái Alpha và sói đen đực Ugolek từ khi chúng còn nhỏ. Đôi sói tỏ ra rất nghe lời. Theo Potapov, sói khác khác với chó và người nuôi phải làm bạn với chúng thay vì tìm cách kiểm soát. Thương nhân người Nga cũng chia sẻ sự hung hãn của chó sói với con người chỉ là lời đồn. Ngược lại, những con sói rất sợ người, kết quả sau nhiều thế kỷ bị săn bắn. Do đó, Potapov không bao giờ to tiếng hay cáu giận để tránh phá hủy mối quan hệ gắn kết với loài vật.

Người đàn ông sống cùng đàn sói

Hai con sói khác trong đàn là Akella and Raksha đến từ vườn thú địa phương. Potapov nhận nuôi khi chúng khá lớn, hai con sói không thân thiện như Alpha và Ugolek nhưng chúng vẫn bày tỏ sự yêu mến dành cho anh.

Alpha và Ugolek sinh những con non vào mùa xuân năm nay nhưng chỉ có một con sói non sống sót. Do Alpha chậm bình phục, Potapov thay nó cho sói con ăn. Anh đặt tên cho con sói cái đen là Vita. Ngoài sói, Potapov còn nuôi nhiều động vật khác bao gồm chó, quạ và linh miêu.

Potapov dự định thành lập trung tâm tái định cư cho động vật hoang dã mồ côi, bị thương, nạn nhân bị lạm dụng ở vườn thú hoặc rạp xiếc. Kế hoạch nhận được sự ủng hộ của các nhà chức trách ở vùng Sverdlovsk và một công ty nông nghiệp địa phương. Theo dự kiến, trung tâm sẽ mở cửa cuối năm nay.

An Khang (Theo RT)