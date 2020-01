Ngựa vằn mẹ trơ mắt nhìn cá sấu ngoạm đầu con

KenyaCon cá sấu sông Nile dễ dàng hạ gục ngựa vằn non khi nó theo mẹ sang sông trong cuộc đại di cư hàng năm.

Cá sấu đoạt mạng ngựa vằn non bằng nhát cắn chí mạng. Ảnh: Sun.

Nhiếp ảnh gia người Brazil Julius Dadalti ghi lại khoảnh khắc ngựa vằn non bỏ mạng dưới hàm cá sấu trong khu bảo tồn Masai Mara, nơi diễn ra cuộc đại di cư của 2,5 triệu con linh dương đầu bò và nhiều loài vật khác. "Thật khó kiềm chế cảm xúc khi bạn là một người yêu động vật và thấy ngựa vằn mẹ phải trơ mắt nhìn con non bị cá sấu ăn sống ngay trước mặt", Davalti chia sẻ.

Con cá sấu sông Nile đồ sộ kiên nhẫn chờ tới khi ngựa non bơi ngang qua để lao tới ngoạm mồi và kéo xuống dưới nước. Trong lúc hoảng sợ, ngựa non nỗ lực vùng ra khỏi bộ hàm cá sấu. Nhưng kẻ săn mồi mau chóng ngoạm chặt hơn và lôi ngựa non đi xa. Dù ngựa mẹ ở gần đó, nó không thể làm gì để cứu con non.

Cá sấu lôi cổ ngựa vằn để ăn thịt. Ảnh: Sun.

Cá sấu sông Nile là loài cá sấu lớn nhất châu Phi và lớn thứ hai trên thế giới sau cá sấu nước mặn. Trung bình, con trưởng thành có thể dài 2,8 - 5 m và nặng 70 - 700 kg. Miệng của loài cá sấu này có tổng cộng 64 - 68 chiếc răng nhọn hoắt. Trong suốt cuộc đời, chúng có thể mọc răng khác nếu bị gãy răng. Cá sấu sông Nile có thể ăn con mồi nặng bằng một nửa khối lượng cơ thể mỗi lần. Khi cuộc đại di cư diễn ra, chúng luôn chờ sẵn dưới nước để kiếm bữa ăn dễ dàng từ những loài vật sang sông.

