Orlov bên xác con cá mập bảy mang cái dài gần ba mét. Ảnh: Caters.

Mathew Orlov, 46 tuổi, cho biết con cá mập bảy mang dài 2,7 mét đã chết khi ông kéo nó lên thuyền ở ngoài khơi bang Victoria, Australia, Sun hôm qua đưa tin. Lúc đặt con cá mập trên sàn tàu, Orlov nhận thấy bụng của nó vẫn cử động. Ông quyết định mổ tại chỗ cho cá mập mẹ để cứu con non trong bụng.

Orlov lấy từng con cá mập non từ trong cơ thể cá mẹ ra và thả xuống biển trong suốt ca phẫu thuật kéo dài 5 phút. Tổng cộng 98 con non được cứu sống.

"Ngay khi kéo con cá mập cái lên tàu, chúng tôi trông thấy 7 vết cắn từ con cá mập khác. Khi tôi nhìn thấy bụng nó cử động, bản năng trong tôi trỗi dậy. Tôi chưa bao giờ làm điều gì tương tự trước đây, nhưng tôi đã đánh bắt cá lâu năm và biết chúng tôi cần đưa con non ra ngoài càng nhanh càng tốt", Orlov chia sẻ. Sau khi cứu con non, Orlov chế biến và ăn xác cá mập mẹ vì không muốn lãng phí.

Ngư dân đỡ đẻ cho cá mập mẹ bị đồng loại cắn chết (Video chứa nội dung nhạy cảm, độc giả cân nhắc trước khi xem)

Cá mập bảy mang thường đẻ 70 - 90 con non sau khoảng 12 tháng mang thai. Tỷ lệ sống sót của con non sẽ cao hơn nếu cá mập mẹ mang thai đủ tháng. Nhưng chuyên gia về cá mập Jane Williamson, phó giáo sư ở Đại học Macquarie tại Sydney, Australia, hoài nghi liệu những con cá mập non sinh thiếu tháng do Orlov đỡ đẻ có thể tự sống sót hay không.

"Thật khó để xác định chúng đang ở giai đoạn phát triển nào. Tôi không thể nói rõ chúng đã phát triển đủ để tự sinh tồn hay chưa. Nhưng tôi có thể thấy cá mập non không có túi noãn hoàn. Đây là dấu hiệu tốt chỉ ra chúng có khả năng sống sót", Williamson nói.

"Cá mập và cá đuối đôi khi tự phá thai khi bị bắt. Hành vi phá thai này đến từ sự căng thẳng vì bị bắt. Vì vậy nhiều khả năng nếu con cá mập này không bị cá mập khác cắn trong lúc mắc câu, nó cũng sẽ tự hủy phôi thai", Barbara Wueringer, giám đốc tổ chức nghiên cứu Sharks And Rays Australia, cho biết.