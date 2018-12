Graham là tác phẩm điêu khắc đương đại do David Logan, một chuyên gia về điều tra tai nạn ở đại học Monash cùng Christian Kenfield, bác sĩ khoa phẫu thuật chỉnh hình bệnh viện hoàng gia Melbourne và Patricia Piccinini, nghệ sĩ điêu khắc, cùng nhau hoàn thiện.

Đây là tác phẩm nằm trong chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông Towards Zero của bang Victoria, Australia. Tác phẩm khắc họa cấu trúc cơ thể người có thể sống sót trong các tai nạn xe hơi.

"Xe hơi phát triển nhanh hơn nhiều so với tốc độ phát triển của con người. Graham giúp chúng ta hiểu được, tại sao phải cải thiện mọi phương diện của hệ thống giao thông để bảo vệ chính mình", trưởng ban tổ chức chiến dịch, Joe Calafiore cho biết.