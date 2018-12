Linh cẩu nâu chạy thoát khỏi bầy sư tử phục kích

Mẹ con sư tử leo lên cây trốn linh cẩu

Một khách tham quan bắt gặp cuộc đối đầu căng thẳng giữa ba con sư tử sợ hãi và giận dữ khi mắc kẹt trên cây với bầy linh cẩu hung hăng và quyết tâm săn mồi đứng dưới trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, Newsflare hôm 5/4 đưa tin. Sư tử không nổi tiếng với khả năng trèo cây. Tuy nhiên, chúng có thể leo lên cây nếu bắt buộc, đặc biệt trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Con sư tử cái cùng với một con non sắp trưởng thành và một con non 10 tháng tuổi hoàn toàn bị áp đảo trước bầy linh cẩu. Mục tiêu ngay từ đầu của linh cẩu là con sư tử nhỏ nhất và dễ tấn công nhất. Có lúc, sư tử con suýt rơi khỏi cây trước ánh mắt phấn khích và thèm thuồng của linh cẩu. Chúng sẽ không do dự xé xác ngay con non. Nhưng nhờ phản ứng nhanh cùng bộ vuốt sắc, sư tử con có thể bám chặt vào chạc cây.

Sư tử và linh cẩu là những loài săn mồi hàng đầu ở châu Phi. Chúng cạnh tranh quyết liệt với nhau suốt nhiều thế kỷ để giành vị trí đầu bảng trong chuỗi thức ăn nơi hoang dã. Sư tử nổi trội hơn linh cẩu nhờ kích thước, nhưng linh cẩu lại có khả năng hợp sức chống lại sư tử. Khi bị linh cẩu qua mặt về số lượng, loài mèo lớn không có ưu thế nào và cuộc chiến chỉ kết thúc nếu một trong hai bên tử vong.