SpaceX phóng thành công tên lửa mạnh nhất thế giới

Lý do xe điện bay lên sao Hỏa của Elon Musk có chữ 'Đừng sợ hãi' Chiếc xe điện Tesla với hình nộm Starman ở ghế lái bay trong không gian. Video: SpaceX.

SpaceX phóng thành công Falcon Heavy, tên lửa mạnh nhất thế giới, vào vũ trụ lúc 3h45 sáng nay theo giờ Việt Nam. Tên lửa mang theo chiếc xe điện Tesla Roadster màu đỏ tươi bay vào quỹ đạo sao Hỏa. Không lâu sau vụ phóng, Elon Musk, ông chủ SpaceX, chia sẻ trên mạng Twitter đoạn phát trực tiếp về chiếc xe và vật ở ghế lái, một hình nộm mang tên Starman cùng với Trái Đất ở phía sau, theo Business Insider.

Dòng chữ "Đừng hoảng sợ" trên màn hình ở chính giữa xe. Ảnh: Twitter.

Tuy nhiên, đó không phải là điều đặc biệt duy nhất về chiếc xe. Nằm chính giữa xe, trên màn hình trung tâm là dòng chữ "Đừng sợ hãi". Đó là câu nói lấy từ cuốn sách "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (Chỉ dẫn lên thiên hà cho người đi nhờ), một cuốn sách xuất bản năm 1979, nằm trong bộ sách của Douglas Adams về một nhà du hành vũ trụ tình cờ tên Arthur Dent. Trên trang bìa cuốn sách cũng in dòng chữ "Đừng sợ hãi".

Musk đọc cuốn sách của Adams lần đầu tiên khi còn là một thiếu niên và ông từng chia sẻ rất thích tác phẩm này. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, Musk cho biết con tàu vũ trụ trong cuốn sách là phương tiện yêu thích nhất của ông trong thế giới khoa học viễn tưởng.

Phương Hoa