'Lợn đội lốt cừu' ba lần thoát khỏi lò mổ

Colin trải qua những ngày bình yên ở khu bảo tồn. Ảnh: The Farm Animal.

Lợn đực Colin 3 tuổi may mắn thoát chết sau hai lần bị những người chủ trước của nó gửi đến lò mổ do sai sót trong khâu điền giấy tờ. Ngay trước khi bị gửi tới lò mổ lần thứ ba, nó được một nông dân cứu thoát và đưa đến khu bảo tồn The Farm Animal ở Evesham, Worchester, Massachusetts, nơi nó gặp "bạn gái" Gloria.

Do thuộc giống lợn lông xù Mangalica, Colin có vẻ ngoài đặc biệt với bộ lông xoăn dày khiến nó được ví như "lợn đội lốt cừu". Tại khu bảo tồn, con lợn giống hiếm dành phần lớn thời gian nằm nghỉ trong chuồng, ăn táo, lăn lộn dưới bùn, và để mọi người gãi đầu.

"Colin là con lợn thân thiện nhất mà chúng tôi từng gặp. Thông thường, hai con lợn sẽ không được thả để ở chung với nhau do chúng luôn đánh nhau và tranh giành lãnh thổ. Khi bắt đầu chiến đấu, chúng không bao giờ ngừng lại. Nhưng chúng tôi chỉ thả Colin vào chung chuồng với Gloria và chúng rất hòa hợp. Colin có thể chung sống với bất cứ con lợn nào nhưng Gloria thì hơi hống hách và Colin rất biết vị trí của mình", Janet Taylor, CEO của khu bảo tồn, chia sẻ.

Vẻ ngoài đặc biệt của Colin gây ấn tượng mạnh với những đứa trẻ bởi nó trông quá khác biệt so với những con lợn khác. Bộ lông xù của nó luôn thu hút sự chú ý của khách tham quan, theo Taylor.

An Khang (Theo News 1130)