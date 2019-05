Đàn sư tử ở vườn quốc gia Nam Phi trơ mắt nhìn lợn bướu trốn thoát do không thể đọ lại tốc độ của con mồi trong cuộc rượt đuổi.

Lợn bướu chạy nước rút trốn thoát 7 con sư tử

Nhà văn Dana Atkinson ghi hình con lợn bướu chạy hết tốc lực xuyên qua lòng sông khô cạn để trốn đàn sư tử 7 con đuổi theo sát nút phía sau trong vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Trước đó, một con sư tử cái trong đàn phát hiện lợn bướu ở bên kia bờ sông đang tiến về phía vũng nước nhỏ. Đàn sư tử chia làm nhiều mũi nhanh chóng tiến về phía mục tiêu.

Do gần như không có chỗ náu mình, sư tử cái đầu đàn quyết định lao thẳng tới chỗ con lợn. Hành động lộ liễu từ xa của đàn sư tử khiến lợn bướu có đủ thời gian để chạy trốn. Nó tăng tốc ấn tượng, vọt qua lòng sông và leo lên bờ sông an toàn làm những con sư tử phải bỏ cuộc giữa chừng.

Lợn bướu, loài lợn thấp lùn có sừng sinh sống ở vùng đồng cỏ châu Phi, là những vận động viên chạy nước rút cừ khôi. Chúng có thể chạy với tốc độ lên tới 48 km/h trên quãng đường ngắn, một kỹ năng rất hữu dụng khi bị đàn sư tử đói mồi truy đuổi.

Lợn bướu thường rút lui an toàn vào hang để tránh động vật săn mồi. Trong trường hợp này, có vẻ lối vào hang bị chặn, do dó con lợn quyết định đọ tốc độ với kẻ thù. Lợn bướu cái thường lập thành đàn gồm 1 - 2 con trưởng thành và những con non. Con lợn đơn độc này nhiều khả năng là một con đực trưởng thành.

An Khang (Theo Earth Touch News)