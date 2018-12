Loài nhện giống bồ nông chuyên ăn thịt đồng loại

Nhện đực giữ mạng bằng cách trói bạn tình khi giao phối

Các nhà nghiên cứu tìm thấy 18 loài nhện bồ nông (peilica) mới sống ở Madagascar, Science Alert hôm nay đưa tin. Nhện peilica được phát hiện lần đầu tiên năm 1854 dưới dạng mẫu vật được bảo quản trong khối hổ phách 50 triệu năm từ thế Eocene. Lúc đầu, các nhà tự nhiên học cho rằng nó là một sinh vật nguyên thủy đã tuyệt chủng từ lâu.

Năm 1881, giới nghiên cứu tìm thấy các cá thể nhện sống ở Madagascar. Chúng trở nên nổi tiếng bởi hình dáng đặc biệt giống chim bồ nông. Loài nhện này tương đối nhỏ, chỉ dài 2-8 mm, có chiếc đầu kéo dài và phần "mỏ" nhô ra từ bộ hàm.

Nhện bồ nông có hình dáng đặc biệt. Ảnh: Smithsonia.

Nhện bồ nông còn có tên gọi là nhện ám sát do cách chúng săn mồi và mục tiêu đi săn của chúng. Thay vì rình ở mạng nhện để bắt mồi, chúng sẽ lang thang trong rừng rậm vào ban đêm, men theo đường tơ do những con nhện khác chăng ra. Khi xác định được vị trí con mồi, nhện bồ nông giật mạng nhện của con mồi, bắt chước động tĩnh của côn trùng giãy giụa. Ngay khi con mồi xuất hiện, chúng lập tức tấn công, dùng chiếc "mỏ bồ nông" của mình cắn phập vào con nhện kém may mắn.

Môi trường sống của chúng là những khu rừng xa xôi ở Australia, Nam Phi và Madagascar. Vị trí phân bố kết hợp với kích thước nhỏ xíu khiến chúng trở nên vô cùng hiếm gặp.

Hannah Wood, chuyên gia về lớp nhện và động vật nhiều chân ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonia và nhà côn trùng học Nikolaj Scharff ở Đại học Copenhagen, xác định 26 loài nhện bồ nông trong báo cáo đăng trên tạp chí ZooKeys.

Wood và Scharff cùng hợp tác kiểm tra và phân tích hàng trăm mẫu vật nhện bồ nông Madagascar bắt được khi đi thực địa và trong các bộ sưu tập ở viện bảo tàng, phân loại chúng thành các loài kèm theo mô tả khoa học. Tập trung vào loài Eriauchenius và Madagascarchaea genera, nhóm nghiên cứu chia nhện bồ nông thành 26 loài, trong đó có 18 loài hoàn toàn mới. Dù tất cả đều có hình dáng bồ nông, 26 loài có thể được phân biệt dựa trên những đặc điểm như độ dài hàm, số gai và phần bụng.

Điều thú vị là các loài nhện bồ nông còn sống ngày nay rất giống mẫu vật bảo quản trong hổ phách, biến chúng thành những hóa thạch sống. Nhóm của Wood vẫn tiếp tục tìm kiếm ở Madagascar. "Tôi nghĩ còn nhiều loài chưa được mô tả hay ghi chép", Wood chia sẻ.

