Chiến thuật phối hợp tấn công của hai con chó hoang làm linh dương mẹ rối trí húc nhầm con non khiến nó suy yếu đến không thể gượng dậy.

Linh dương mẹ húc văng con trong lúc đuổi chó rừng

Marcel và Jaime Letts chứng kiến cuộc chiến bảo vệ con giữa linh dương đầu bò mẹ và hai con chó rừng đói mồi trong vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Khi dừng xe ở trại nghỉ chân Satara, họ thấy linh dương mẹ đứng che chắn bên trên con non. Dường như mỗi động tác chó rừng đều tính toán kỹ lưỡng bởi khi linh dương mẹ quay lại để đuổi một con đi, con còn lại sẽ lẻn tới từ phía sau và cắn linh dương non.

"Mỗi lần linh dương non đứng dậy, chúng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm với ý nghĩ đây có thể là cơ hội để nó chạy trốn. Nhưng sau đó, chúng tôi vô cùng lo lắng khi chó rừng hoặc linh dương mẹ xô ngã nó", Marcel chia sẻ.

Trong lúc quay cuồng ngăn chó cắn lao tới tấn công, linh dương mẹ vô tình húc phải con non khiến nó văng ra xa. Cú húc mạnh cộng với những vết thương do chó rừng cắn trước đó dường như vượt quá khả năng chống đỡ của linh dương non. Nó nằm bẹp trên mặt đất, không còn chút sức lực nào để đứng dậy. Dù linh dương mẹ vẫn túc trực bên cạnh, con nó khó tránh khỏi cái chết và trở thành mồi cho những con chó rừng.

An Khang (Theo Latest Sightings)