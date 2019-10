Lần đầu tiên tạo ra thịt bò trong vũ trụ

Công ty Aleph Farm thông báo sản xuất thành công thịt từ tế bào bò trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, tiến tới tạo ra thịt sạch không qua giết mổ.

Mô thịt bò nuôi từ tế bào trong vũ trụ. Ảnh: Aleph Farms.

Aleph Farms hợp tác với công ty in sinh học 3D Bioprinting Solutions của Nga nhằm thực hiện quá trình sản xuất. Các nhà nghiên cứu lấy tế bào từ bò, cung cấp dưỡng chất để tế bào phát triển và đặt trong môi trường mô phỏng bên trong cơ thể bò. Tế bào sau đó nhân lên và phát triển thành mô cơ nhỏ trong điều kiện vi trọng lực nhờ máy in 3D sinh học do 3D Bioprinting Solutions phát triển.

"Nghiên cứu tiên tiến này diễn ra trong một số môi trường khắc nghiệt nhất, đóng vai trò như một gợi ý cho phương pháp sản xuất lương thực bền vững, không làm tăng chất thải trong đất, nước và không khí", Aleph Farms cho biết.

Thịt nuôi cấy trong vũ trụ có thể cung cấp thức ăn cho các phi hành gia thực hiện chuyến bay dài ngày vào không gian sâu, cũng như giải quyết tình trạng bất ổn lương thực do bùng nổ dân số trên Trái Đất. Sản phẩm của Aleph Farms chưa có sẵn để kinh doanh thương mại nhưng sẽ sẵn sàng bán ra thị trường trong 3 - 4 năm tới.

Didier Toubia, giám đốc điều hành của Aleph Farms, chia sẻ phương pháp nuôi cấy không chỉ nhân đạo hơn với động vật mà còn có lợi cho môi trường với lượng khí thải tối thiểu. Sản xuất thịt bò kiểu truyền thống đòi hỏi nhiều đất đai và nguồn tài nguyên. Bò phát triển và sinh sản chậm hơn lợn và gia cầm, do đó chúng ăn nhiều hơn, cần nhiều đất và nước hơn.

Thịt bò chiếm 41% lượng khí nhà kính từ gia súc và chiếm 14,5% tổng lượng khí thải toàn cầu, theo Liên Hợp Quốc, nhiều hơn khí thải trực tiếp từ phương tiện giao thông.

"Trong vũ trụ, chúng ta không có sẵn 10.000 - 15.000 lít nước để sản xuất 1 kilogram thịt bò. Thí nghiệm này đánh dấu bước tiến quan trọng đầu tiên hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn lương thực cho những thế hệ tương lai, đồng thời bảo tồn các nguồn tài nguyên tự nhiên", Toubia chia sẻ.

An Khang (Theo CNN)