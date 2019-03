Thứ bảy, 9/3/2019, 15:07 (GMT+7)

Kỹ thuật phun 'hàng rào' lửa diệt trừ cỏ dại

Sức nóng từ lửa phá hủy thành tế bào của cỏ khiến chúng không thể mọc lại, qua đó giúp cây trồng phát triển.

Kỹ thuật phun 'hàng rào' lửa diệt trừ cỏ dại

Theo In The Know