Koala mẹ xả thân bảo vệ con khỏi đám cháy rừng

AustraliaKoala mẹ ôm chặt con trên khúc cây đổ sau đám cháy bất chấp ngọn lửa làm bỏng lưng và tai nó.

Koala mẹ dùng thân mình làm lá chắn lửa cho con non. Ảnh: News.com.au.

Sở cảnh sát thị trấn Beaudesert giải cứu con koala cái cùng con non trong đám cháy rừng ở Canungra, bang Queensland, hôm 6/9. "Mọi thứ xung quanh chúng bị thiêu rụi. Koala mẹ có nhiều vết bỏng trên lưng và tai nhưng dường như không bị thương", cảnh sát trưởng Peter Waugh cho biết. Nhờ sự bảo vệ của koala mẹ, con non vẫn an toàn và khỏe mạnh.

Derek Finch, cư dân ở Canungra cho biết lúc đầu anh tưởng koala mẹ là một phần của khúc cây trước khi nhận ra nó đang ôm con và thông báo cho cảnh sát. Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Wildcare Australia đã chuyển hai mẹ con koala tới bệnh viện thú y RSPCA Queensland để điều trị và theo dõi thêm.

Người dân trong khu vực đang cố gắng giải cứu và sơ tán động vật hoang dã bất chấp những đám cháy ngày càng tới gần nhà họ. Hiện nay, lính cứu hỏa đang chiến đấu với ít nhất 69 đám cháy ở khắp bang. Cháy rừng thiêu rụi hàng nghìn hecta đất và phá hủy 17 ngôi nhà.

Tuy nhiệt độ đã giảm, việc dập lửa vẫn gặp nhiều trở ngại do gió lớn. Lượng mưa hai năm qua ở ven biển phía đông Australia dưới ngưỡng trung bình, dẫn tới hạn hán kéo dài. Tình trạng khô hạn cùng nắng nóng bất thường cũng góp phần làm tăng số lượng đám cháy rừng ở Australia.

An Khang (Theo Beaudesert Times)