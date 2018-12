Khối ngọc trai nước ngọt lớn nhất thế giới trị giá 632.000 USD

Nuôi ngọc trai vàng ở Philippines

Khối ngọc trai có kích thước và hình dáng đặc biệt. Ảnh: Venduehuis.

Khối ngọc trai nước ngọt lớn nhất thế giới sắp được rao bán tại nhà đấu giá Venduehuis ở The Hague, Hà Lan hôm 31/5, theo CNN. Mang tên "Sleeping Lion" (Sư tử ngủ say) do hình dáng độc đáo, khối ngọc trai tự nhiên hiếm gặp này nặng gần 120 gram và dài 7 cm. Sleeping Lion có giá ước tính là 632.000 USD.

Ngoài kích thước và hình dáng giống sư tử, khối ngọc trai còn nổi tiếng với lịch sử 300 năm, qua tay nhiều thương gia, quý tộc và hoàng gia châu Âu. Sleeping Lion có nguồn gốc từ Trung Quốc, được cho là hình thành trong khoảng năm 1700 - 1760 dưới thời nhà Thanh, theo Venduehuis. Sau khi phát hiện ra khối ngọc trai, các thương nhân Hà Lan mang nó tới Batavia tức Jakarta ngày nay rồi vận chuyển đến châu Âu.

Sleeping Lion trải qua lần bán đấu giá đầu tiên năm 1778 sau cái chết của người chủ là một thương gia giàu có đến từ công ty Dutch East India và lọt vào tay Catherine Đại đế, nữ hoàng Nga. Khối ngọc trai xuất hiện trở lại ở Ba Lan vào giữa thế kỷ 19 và được người thợ kim hoàn làm việc cho Victor Emmanuel II, vị vua đầu tiên của Italy, mua lại.

Sau nhiều lần qua tay những người thợ kim hoàn châu Âu, khối ngọc trai thuộc về Hiệp hội Ngọc trai Amsterdam năm 1979. "Điều khiến vật này trở nên càng thú vị hơn là nó đã đi một chặng đường dài từ thế kỷ 18", Peter Meefout, giám đốc nhà đấu giá Venduehuis, nhận xét.

Trong những thập kỷ gần đây, khối ngọc trai trở thành đối tượng nghiên cứu của cả các nhà sử gia và ngọc học. Nghiên cứu xuất bản năm 2014 trên tạp chí Gemology phát hiện dù kích thước và hình dáng của Sleeping Lion khá khác thường, sự phân lớp bên trong phù hợp với ngọc trai nước ngọt hình thành trong tự nhiên.