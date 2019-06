Khỉ đầu chó bắt con non ăn thịt trước mặt vịt mẹ

Khỉ đầu chó trong vườn thú Hà Lan rình lúc vịt mẹ sơ suất, tóm cổ vịt con đang bơi dưới nước rồi nhanh chóng chạy đi.

Một người dân ghi lại cảnh tượng khỉ đầu chó săn mồi trong vườn thú DierenPark Amersfoort ở Amersfoort, Hà Lan, Sun hôm 3/6 đưa tin. Trước đó, khỉ đầu chó đã ăn thịt vài con vịt nhỏ nhưng dường như vẫn chưa no bụng. Nó theo dõi đàn vịt, chờ cơ hội tấn công lần nữa.

Vịt mẹ cố gắng bảo vệ con khỏi kẻ thù. Nó định dẫn đàn con vào nơi an toàn nhưng chúng bị cầu gỗ cản trở. Tận dụng cơ hội này, khỉ đầu chó nhanh tay tóm lấy một con non. Vịt mẹ lập tức lao tới ngăn cản nhưng thất bại. Kẻ đi săn vừa bỏ chạy, vừa bắt đầu ăn thịt con mồi. Trong lúc đó, những con vịt nhỏ khác đã trốn thoát an toàn.

Ngoài tự nhiên, khỉ đầu chó sống ở châu Phi và Arab. Chúng là động vật ăn tạp, từ hoa quả, rễ cây, đến chim, động vật gặm nhấm, thậm chí con non của linh dương và cừu. Khỉ đầu chó sống theo đàn, có thể gồm vài chục đến vài trăm thành viên.

Thu Thảo (Theo Sun)