Một sinh viên y khoa người Anh tìm thấy hóa thạch động vật biển niên đại 185 triệu năm ở Yorkshire, bề mặt phủ khoáng chất giống vàng.

Hóa thạch 185 triệu năm trông như quả cầu bằng vàng

An Khang (Theo In The Know)