Trạm xoay đầu ở Doornrossje, Hà Lan, nâng xe tải hoặc xe buýt lên cao và quay theo chiều ngược lại, giúp tài xế di chuyển dễ dàng hơn.

Hệ thống giúp xe tải lớn xoay 180 độ trong 5 phút

Video: In The Know