Công nghệ an toàn bảo vệ trẻ

Ngày 12/12 Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty TNHH 3M Việt Nam ký chương trình hợp tác thực hiện chiến dịch Nâng cao ý thức tự bảo vệ cho trẻ 6 - 10 tuổi trên toàn quốc giai đoạn 2018 - 2020. Hà Nội là địa phương đầu tiên khởi động chương trình.

Theo cam kết, trong năm 2018, Công ty TNHH 3M Việt Nam tài trợ 3.000 bộ sản phẩm bảo vệ trẻ em ứng dụng công nghệ an toàn gồm khẩu trang lọc các siêu bụi hô hấp (kích thước PM 2.5), áo quần có họa tiết phản quang và 2.000 m miếng dán chống trượt cầu thang.

Học sinh Trường tiểu học Kim Liên tò mò với sản phẩm áo gắn họa tiết phản quang. Ảnh: V. Hậu.

Tổng giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng cho riêng năm 2018. Những năm tiếp theo, tùy theo tình hình thực tế, 3M sẽ quyết định số lượng sản phẩm và mở rộng địa bàn tài trợ ra ngoài trường học.

Ông Sungjong Yoon, Giám đốc điều hành Công ty TNHH 3M Việt Nam chia sẻ, ở các nước có nền kinh tế phát triển, dụng cụ an toàn cho trẻ được trang bị không chỉ ở gia đình, nhà trường mà còn ở mọi nơi trẻ xuất hiện. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ trẻ của người lớn và ý thức tự bảo vệ mình của trẻ em được đề cao. Đấy là lý do tỷ lệ tai nạn xảy ra đối với trẻ ở các nước phát triển thường thấp hơn so với các nước đang phát triển".

"Quanh trẻ có rất nhiều hiểm nguy tiềm ẩn từ khói bụi, ô nhiễm cho đến sàn nhà trơn trượt. Vì thế chúng tôi rất mong muốn ứng dụng công nghệ vào việc sản xuất các giải pháp và sản phẩm an toàn, bảo vệ trẻ ở mọi nơi, mọi lúc, giúp trẻ em an toàn hơn", ông Sungjong Yoon nói.