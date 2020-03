NamibiaBất chấp kẻ thù to gấp nhiều lần, bằng hàm răng sắc lẹm hà mã mẹ buộc con voi gây hấn phải quay đầu rút lui.

Hà mã đối đầu voi dữ để cứu con

Nhiếp ảnh gia Quintus Strauss bắt gặp hà mã mới chào đời chơi đùa với mẹ trong chuyến đi safari ở khu bảo tồn Erindi Game Reserve tại Namibia và dừng lại chụp ảnh. Chỉ vài phút sau, Quintus nghe thấy tiếng rống của một con voi giận dữ bước đến gần phun nước vào hà mã non. Con voi thậm chí cúi thấp, định dùng chiếc vòi nện xuống hà mã non yếu ớt, nhưng con vật may mắn tránh kịp.

Con voi giận dữ tấn công hà mã non chưa có khả năng tự vệ. Ảnh: Caters News.

Phát hiện mối đe dọa, hà mã mẹ vội lao tới giải cứu con và bắt đầu cuộc chiến với kẻ thù. Nó há to hàm răng đồ sộ cảnh cáo, buộc voi từ bỏ ý định giẫm lên con non. Cuối cùng, con voi hung dữ phải rút lui với vết thương ở vòi, có thể do bị hà mã cắn trúng. Hà mã mẹ và con non trở lại ngâm mình dưới nước sau cuộc trạm chán nguy hiểm.

Hà mã non rúc vào mẹ sau khi thoát nạn. Ảnh: Caters News.

Hà mã là một trong những loài vật hung hăng nhất thế giới và đứng đầu nhóm động vật nguy hiểm ở châu Phi. Chúng đặc biệt hung dữ khi bị xâm phạm lãnh thổ và tranh giành bạn tình. Hàm răng của hà mã có thể nghiền nát cá sấu dài 3 mét. Dù có thân thể to bè và 4 chân ngắn lùn, hà mã dễ dàng tăng tốc tới 48 km/h và vượt qua con người. Là động vật có vú nặng thứ ba trên đất liền, hà mã đực có thể đạt trọng lượng 1,8 tấn và dài 5 mét.

An Khang (Theo Caters News)