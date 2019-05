Hai chim bố cùng chim mẹ chung sống hòa thuận suốt hai năm qua, thay phiên nhau ấp trứng và cùng kiếm ăn nuôi ba con non.

Gia đình đại bàng hai bố, một mẹ cùng chăm sóc chim non

Hai con chim đại bàng đực tên Valor I và Valor II cùng chim đại bàng cái Starr góp sức xây dựng tổ, ấp trứng và nuôi dưỡng ba con chim non. Khu trú ẩn động vật hoang dã Stewards of the Upper Mississippi River phát webcam ghi hình trực tiếp hoạt động của gia đình đại bàng ở Illinois.

Đây là ví dụ hiếm hoi về bộ ba chim đại bàng cùng phối hợp làm tổ và chăm con. Trước đó, chỉ có vài trường hợp được ghi nhận ở Alaska năm 1977, ở Minnesota năm 1983 và ở California năm 1992, theo tổ chức bảo vệ động vật National Audubon Society.

Điều khiến gia đình đại bàng này trở nên khác biệt là cả hai con đực cùng giao phối với chim mẹ, trong khi những trường hợp trước đó, chim bố thứ hai đóng vai trò như vú em thay vì tham gia sinh sản. Cuộc sống ở chiếc tổ khá hỗn loạn bởi sau khi Valor II xuất hiện, Valor I mất đi bạn tình đầu tiên của nó là Hope.

Khi Hope và Valor I bắt đầu làm tổ ở địa điểm này, Valor I không phải là bạn tình tốt hoặc chim bố tốt. Nó tỏ ra vô trách nhiệm trong việc ấp trứng và cho con non ăn, dù nó chỉ phải làm hai việc này. Thông thường, chim bố và chim mẹ sẽ đổi vai trò, nhưng Hope đã nán lại tổ rất lâu. Valor I không bao giờ mang thức ăn về, do đó Hope phải bỏ cuộc và bay đi săn mồi, Pam Steinhaus, quản lý dịch vụ tham quan ở khu trú ẩn, cho biết.

Valor I chỉ nán lại tổ trong 10 phút, sau đó lại bay đi. Đó có thể là lý do mọi thành viên trong tổ chấp nhận Valor II. "Tôi nghĩ Hope không quan tâm tới Valor I nữa, do đó nó bị thế chỗ", Steinhaus chia sẻ. Sau khi Valor II chuyển tới, Valor I vẫn ở lại. Năm 2016, bộ ba hợp tác xây tổ. Ngay cả Valor I cũng góp sức, có thể do bị thôi thúc bởi sự hiện diện của tình địch.

Nhưng cuộc sống hòa thuận không kéo dài lâu, Hope biến mất bí ẩn. Hai con chim đại bàng bố mất đi bạn tình đầu tiên khi hai con đực khác tấn công tổ vào tối ngày 24/3/2017. Cuộc tấn công kéo dài hơn một tiếng và được camera của Stewards of the Upper Mississippi River ghi lại. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Hope biến mất không để lại dấu vết.

Các nhân viên tìm kiếm không tìm thấy dấu hiệu nào của Hope hay lông chim trên nền đất, nơi cuộc chiến diễn ra. Hai ngày sau, chiếc tổ lại bị tấn công. Valor I và Valor II ra sức bảo vệ chim non và ngăn chặn hai con chim đực lạ mặt đột nhập vào tổ. Những cuộc tấn công diễn ra hàng ngày trong suốt tháng 4/2017 và trở nên thưa thớt dần sau một tháng.

Hai con chim bố tiếp tục nuôi dưỡng đàn con mà không có Hope. Đàn chim non mọc đủ lông và cất cánh bay đi vào cuối tháng 5/2017. Valor I và Valor II quyết định ở cùng nhau và tìm được bạn đời mới là Starr vào mùa thu cùng năm. Bộ ba ở bên nhau từ đó. Starr đẻ ba quả trứng đầu năm nay và ổ trứng nở hồi tháng 3. Những con chim non sẽ mọc đủ lông trong vài tuần tới.

An Khang (Theo Washington Post)