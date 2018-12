Hổ trắng vồ chết nhân viên vườn thú ở Nhật

Gấu xám hoang dã nổi điên tấn công người ở Canada Gấu xám rượt đuổi người cầm súng khi bị đe dọa. Video: Storyful.

Storyful hôm 25/10 chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh tượng gấu xám hoang dã xâm nhập vào khu dân cư và nổi điên tấn công người ở Canada. Vụ việc may mắn không dẫn tới thương vong khi người bị tấn công xử lý tình huống kịp thời và trốn thoát an toàn.

Sự việc xảy ra khi người đàn ông giấu tên trong clip vừa trở về nhà sau một chuyến đi. Anh phát hiện một bầy gấu xám Bắc Mỹ hoang dã đang xâm nhập vào khu vườn, gần cái cây lớn nơi các con của anh thường xuyên leo lên chơi đùa. Để xua đuổi bầy gấu, người đàn ông quyết định dùng súng ngắn bắn chỉ thiên vào không khí, với hy vọng những kẻ lang thang to lớn này sẽ bỏ chạy và không dám quay lại lần nữa.

Mọi thứ ban đầu diễn ra đúng như dự tính khi bầy gấu sợ hãi rút lui vào rừng sau phát súng đầu tiên. Tuy nhiên, khi phát súng thứ hai nổ ra, thay vì tiếp tục bỏ chạy, con gấu lớn nhất trong đàn bất ngờ quay lại và lao thẳng về phía người cầm súng. Do đứng khá gần con gấu và biết mình không thể chạy thoát kịp, người đàn ông đành liều mạng chờ con gấu tiến lại gần và bắn vào vai con vật.

"Tôi biết nếu mình quay đầu bỏ chạy thì con gấu sẽ bắt kịp tôi. Tôi không muốn giết con vật bằng cách bắn vào đầu, vì vậy tôi đã nhắm vào vai phải của nó, với hy vọng con vật sẽ dừng lại và tôi có thêm thời gian để chạy vào trong nhà", người bị tấn công chia sẻ.

Đoạn video được chính vợ anh quay lại từ bên trong nhà cho thấy con gấu sau khi dính đạn đã ngã xuống trong giây lát, nhưng sau đó tiếp tục vùng dậy và đuổi theo chồng cô. Thật may là anh đã kịp thời chạy vào nhà nhân lúc con vật ngã xuống. Khi con gấu bỏ đi, người đàn ông cho biết không tìm thấy vết máu và con vật có lẽ không bị thương quá nghiêm trọng.

Gấu xám Bắc Mỹ là loài động vật ăn thịt to lớn và rất dễ bị kích động. Không ít trường hợp người đi rừng phải bỏ mạng do chạm trán với loài thú này. Dù có thân hình to lớn, gấu xám Bắc Mỹ có thể chạy với tốc độ 56 km/h. Cú tát và lực cắn lên tới 544 kg lực của chúng có thể dễ dàng đoạt mạng một người trưởng thành.