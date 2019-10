Gấu mẹ béo núc ních trước kỳ ngủ đông

MỹCon gấu 197 kg tên Holly giành chức quán quân trong cuộc bình chọn Tuần lễ gấu béo 2019 do vườn quốc gia và khu bảo tồn Katmai tổ chức hàng năm.

Gấu Holly nặng gần 2 tạ. Ảnh: CNN.

Holly đánh bại đối thủ nặng ký khác là Chunk, con gấu đoạt giải năm ngoái và Lefty, một con gấu khác cũng lọt vào vòng chung kết. Diện mạo mùa đông của Holly được mô tả là giống "hình dáng và màu sắc của kẹo dẻo nướng".

Cuộc bình chọn khuyến khích công chúng bỏ phiếu con gấu họ cho là béo nhất trước mùa đông. "Con gấu rất béo. Nó rất tuyệt vời. Nó là gấu Holly 2 tạ. Cơ thể béo khỏe sẽ giúp nó ngủ đông đến mùa xuân. Chúc mừng Nữ hoàng gấu béo!", vườn quốc gia và khu bảo tồn Katmai ở Alaska chia sẻ trên Facebook.

Holly là một bà mẹ đã nuôi thành công nhiều con non, bao gồm cả gấu con gặp khó khăn trong đi lại. Nó thậm chí còn nhận nuôi một con non lạc mẹ. Năm nay, Holly không sinh con, do đó nó có thể tha hồ ăn no cá hồi mà không cần chia sẻ.

"Rất khó để chụp một bức ảnh đẹp của Holly ở trên mặt nước, bởi nó lặn như tàu ngầm suốt cả tháng", Naomi Boak, cán bộ phụ trách truyền thông của Katmai, cho biết. "Nó bắt cá không ngừng nghỉ, trừ lúc đào một hố lớn để ngủ".

Gấu phải tăng cân nhiều hết mức có thể để có cơ hội sống sót qua những tháng mùa đông. Thực chất, giấc ngủ của chúng là trạng thái ngủ lịm, giống với ngủ đông ở chỗ nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ cơ thể đều giảm và chúng có thể ngủ nhiều tháng mỗi lần. Khác biệt quan trọng là chúng có thể dễ dàng thức giấc nếu gặp nguy hiểm. Gấu cái có thể tỉnh giấc để sinh con và quay trở lại ngủ tiếp sau đó.

Qua cuộc bình chọn, vườn quốc gia hy vọng có thể nâng cao nhận thức của người dân về loài gấu và tác động mà biến đổi khí hậu gây ra với chúng. Trong khi Holly và nhiều bạn bè của nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông, cá hồi, nguồn thức ăn của chúng, xuất hiện muộn do hạn hán. Nếu không bắt đủ cá hồi, những con gấu không thể tích trữ lượng mỡ cần thiết và có cơ hội sống sót thấp hơn.

An Khang (Theo IFL Science)