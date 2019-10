Ếch ngoạm đầu buộc rắn nhận thua

AnhNhát cắn bất ngờ cứu mạng ếch đầm lầy trong cuộc chạm trán với rắn cỏ dài gấp nhiều lần trong khu bảo tồn Tophill Low ở hạt East Riding of Yorkshire.

Ếch đầm lầy chủ động tấn công rắn cỏ. Ảnh: Facebook.

John Barnard, cư dân ở thị trấn Driffield, East Riding of Yorkshire, chứng kiến ếch há to miệng cắn rắn giữa bụi lau sậy hôm 15/9. Con rắn giãy giụa tìm cách thoát ra nhưng ếch bám chặt vào những cây lau xung quanh bằng chân trước để đứng vững. Sau một hồi giằng co, con rắn nằm im bất động như thể đầu hàng. Nhưng ếch đầm lầy đột ngột phun con rắn ra và nhảy xa dần, bỏ mặc đối thủ sững sờ trước khi trườn đi.

Theo Barnard, tất cả khách tham quan đều không thể tin vào những gì họ chứng kiến. "Nhiều người đã trông thấy rắn cỏ săn và ăn thịt ếch ở ven đầm, nhưng chưa ai từng thấy tình thế đảo ngược. Con ếch hẳn đã chú ý tới chuyển động của đầu rắn lúc đối phương trườn qua bụi lau trước mặt nó và nó phản ứng theo bản năng, ngoạm cả đầu con rắn vào miệng và giữ chặt bằng hàm", Barnard cho biết.

"Tôi vô cùng kinh ngạc và hào hứng theo dõi diễn biến tiếp theo. Con ếch khá lớn nhưng nó không bao giờ có thể nuốt chửng rắn cỏ dài 46 cm. Nếu nhả ra, nó có thể biến thành bữa ăn của rắn. Nó hẳn đã chật vật tìm cách thoát khỏi tình thế mà vẫn nguyên vẹn. Tự nhiên thật tuyệt vời và chúng ta có trách nhiệm bảo tồn động vật hoang dã cho các thế hệ tương lai", nhiếp ảnh gia nghiệp dư chia sẻ.

An Khang (Theo Tophill Low)