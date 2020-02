Ếch cây xanh nuốt chửng rắn hổ

AustraliaNọc độc của rắn hổ Coastal Taipan có thể giết chết cả trăm người nhưng không thể hạ gục ếch cây xanh.

Ếch cây xanh dễ dàng ăn thịt rắn Coastal Taipan kịch độc. Ảnh: 7 News.

Jamie Chapel, chủ công ty kiểm soát vật gây hại Snake Take Away and Chapel Pest Control, được gọi tới ngôi nhà ở vùng ngoại ô Stuart của thành phố Townsville, bang Queensland để xử lý một con rắn Coastal Taipan trong sân hôm 4/2. Chuyên gia bắt rắn cho biết khi anh đang đi trên đường, chủ nhà gọi lại và thông báo con rắn độc đã bị ếch cây xanh ăn thịt.

"Khi tôi tới nơi, con ếch trúng vài nhát cắn nhưng đã nuốt chửng gần như hoàn toàn con rắn. Tôi không biết liệu con ếch có sống sót hay không, nhưng để ngăn nó nôn ra con rắn sống và rắn bò ngược trở lại sân nhà người phụ nữ, tôi đã mang nó về cùng", Chapel cho biết. Theo chuyên gia bắt rắn, con ếch vẫn còn sống và sẽ được thả về tự nhiên trong vài ngày tới.

Rắn hổ Coastal Taipan là một trong 10 loài rắn nguy hiểm nhất thế giới và là rắn độc lớn nhất tại Australia. 3 gram nọc độc của chúng có thể giết chết 100 người. Chất độc của nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh và các cơ quan trọng yếu của cơ thể. Loài rắn này cũng nổi tiếng hung dữ.

Ếch cây xanh ở Australia có tên khoa học là Litoria caerulea. Loài vật này sinh sống trên khắp Australia và New Guinea. Con cái dài khoảng 10 cm, nhưng con đực nhỏ hơn, thường chỉ dài 7,5 cm. Ếch cây chủ yếu ăn côn trùng, nhưng chúng cũng săn tìm con mồi lớn hơn như chuột hoặc loài ếch khác, thậm chí cả rắn.

An Khang (Theo 7 News)