Đường hầm bí mật vận chuyển vàng 800 năm trước

IsraelCác nhà khảo cổ phát hiện đường hầm cổ xưa do hiệp sĩ Đền Thánh xây dựng dưới thành phố ven biển Acre.

Đường hầm bí mật dùng để vận chuyển vàng 800 năm trước

Hiệp sĩ Đền Thánh là những người theo Kitô giáo và nổi tiếng với kỹ năng chiến đấu điêu luyện trong các cuộc Thập tự chinh, bắt đầu từ thế kỷ 11. Ngoài đường hầm, nhóm chuyên gia cũng tìm thấy dấu tích của pháo đài mà các chiến binh dùng làm căn cứ, Independent hôm nay đưa tin.

"Những chiến binh kiêm thầy tu này là một huyền thoại, vàng của họ cũng vậy. Trong các cuộc Thập tự chinh, hiệp sĩ Đền Thánh chiến đấu vì Chúa, vàng và vinh quang. Căn cứ chỉ huy, thậm chí kho báu của họ, đang ở đâu đó trong thành phố Acre ngày nay", tiến sĩ Albert Lin cho biết.

Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Lin sử dụng công nghệ LiDAR để kiểm tra khu vực từng là pháo đài quan trọng của hiệp sĩ Đền Thánh trong cuộc Thập tự chinh thứ ba. Công nghệ LiDAR rà quét lòng đất nhờ laser và máy dò, không gây hại cho các đồ tạo tác.

Phát hiện mới hé lộ cách hiệp sĩ Đền Thánh vận chuyển vàng đến Tháp Kho Báu. Tuy nhiên, tòa tháp ẩn sâu dưới nhiều mét bùn và đất đá. Các nhà khoa học chưa rõ có thể tiến hành khai quật trong tương lai hay không.

Có tổng cộng 9 cuộc Thập tự chinh diễn ra từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13 với mục đích loại những người không theo Kitô giáo ra khỏi vùng đất thiêng. Các chiến binh đến Israel không am hiểu về Hồi giáo và nhầm tưởng đó là một nhánh của Kitô giáo. Trong khi phần lớn người Hồi giáo được tha, hàng nghìn người Do Thái lại bị giết hại dã man.

Đền Dome of the Rock, một trong những nơi linh thiêng nhất của Hồi giáo, bị chuyển thành nhà thờ Kitô giáo. Nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa trở thành chuồng ngựa cho các chiến binh tham gia Thập tự chinh. Vua Jerusalem khi đó trao Dome of the Rock cho các hiệp sĩ Đền Thánh làm căn cứ. Nơi này trở thành hình mẫu kiến trúc cho các nhà thờ Đền Thánh ở châu Âu.

Thu Thảo (Theo Independent)