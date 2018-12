Dự án 'làng bất tử' lưu giữ 50.000 cơ thể đông lạnh ở Texas

Đông lạnh não chờ hồi sinh trong tương lai

Hình đồ họa thiết kế của tòa nhà Timeship Building. Ảnh: Stephen Valentine.

Theo New Scientist, cơ sở sẽ trở thành "thánh địa Mecca của công nghệ đông lạnh", công trình lớn nhất dành cho nghiên kéo dài cuộc sống và bảo quản xác đông lạnh trên thế giới. Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Stephen Valentine, tòa nhà ẩn mình sau những cánh cổng quây tròn quanh khu đất rộng trên 3,2 triệu m2 ở Comfort, Texas, Mỹ.

Không chỉ cất giữ xác, Timeship Building còn được sử dụng để lưu trữ những vật liệu sinh học, bao gồm AND, tế bào, mô và nội tạng cấy ghép. Mục tiêu của dự án này là "đưa con người đến tương lai", theo Valentine.

Do chứa những vật liệu quý giá, Timeship Building được xây với ưu tiên hàng đầu về bảo vệ an toàn. Địa điểm và kết cấu tòa nhà có thể bảo vệ dự án trước những nguy cơ từ thảm họa tự nhiên đến tấn công khủng bố.

"Chúng tôi xem Timeship như hầm trữ vàng Fort Knox dành cho vật liệu sinh học. ADN, mẫu mô và bệnh nhân đông lạnh xác được đặt ở Timeship trong tình trạng an toàn trước mọi mối đe dọa, cả tự nhiên và nhân tạo, suốt hàng trăm năm", Valentine nói. "Tòa nhà được thiết kế để có thể bảo vệ ở mọi mức độ, từ phòng vệ trước tấn công khủng bố, thay đổi mực nước biển do nóng lên toàn cầu, đến gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng do bất kỳ thảm họa nào".

Bảo quản xác đông lạnh là cách lưu giữ cơ thể động vật và con người ở nhiệt độ cực thấp với hy vọng có thể hồi sinh trong tương lai. Đông lạnh xác thường bị chỉ trích như hoạt động chuyên phục vụ giới nhà giàu. Đây là lựa chọn cuối cùng dành cho những người bệnh không thể cứu sống bằng các biện pháp y học hiện nay. Thay vì buộc phải chết, quá trình cung cấp một phương pháp để họ tồn tại ở trạng thái đông lạnh trong khi chờ thành tựu công nghệ có thể giúp chữa trị căn bệnh của họ.

Phương Hoa