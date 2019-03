Thứ năm, 7/3/2019, 20:00 (GMT+7)

Đồng hồ báo thức tự chạy khỏi tay người

Đồng hồ Clocky được gắn hai bánh xe, giúp nó lăn xuống khỏi tủ đầu giường cao một mét và chạy quanh phòng.

Theo In The Know