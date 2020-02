Dao găm bằng bạc nguyên vẹn 2.000 năm

ĐứcCon dao găm thời La Mã trở lại vẻ sáng bóng vốn có sau khi các nhà khảo cổ dùng 9 tháng để làm sạch lớp gỉ sét bám bên ngoài.

Con dao găm trước và sau khi phục dựng. Ảnh: The Australian.

Nhà khảo cổ Nico Calman tìm thấy con dao găm trong lúc đào rãnh đất ở khu mộ tại thị trấn Haltern am See gần thành phố Munster, nơi từng là biên giới của đế quốc La Mã. Lúc đầu, vũ khí này gần như không thể nhận dạng do được bao phủ bởi lớp gỉ sét dày. Các chuyên gia ở bảo tàng Lịch sử La Mã Haltern mất 9 tháng để làm sạch và đưa con dao trở lại dáng vẻ ban đầu. Họ xác định món cổ vật có niên đại 2.000 năm, được sử dụng trong trận chiến giữa quân đoàn La Mã với 20.000 binh lính và một bộ lạc German.

Con dao dài bằng cẳng tay người trưởng thành có thể là vũ khí dùng trong cận chiến. Phần chuôi và bao dao được nạm thủy tinh, phủ men sứ, đồng và bạc để trang trí. Lưỡi dao có những đường rãnh nhỏ giúp giảm lượng máu bám vào bề mặt.

Con dao sẽ được trưng bày tại bảo tàng Haltern từ năm 2022. "Tình trạng hoàn hảo của lưỡi, vỏ và chuôi dao kết hợp với vị trí tìm thấy biến nó thành phát hiện có ý nghĩa khảo cổ quan trọng", Michael Rind, giám đốc khảo cổ ở hội đồng địa phương, nhận xét.

An Khang (Theo Australian)