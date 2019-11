Đàn báo tuyết 'tàng hình' trên núi

Mông CổBốn con báo tuyết nhỏ nhờ bộ lông đốm và màu sắc rất dễ lẫn với đất đá nằm nghỉ ngơi sau ăn no, không dễ phát hiện.

Nhóm chuyên gia từ Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tại Mông Cổ phát hiện đàn báo tuyết con nằm phơi nắng trên núi đá trong lúc chờ mẹ đi săn, Sun hôm 12/11 đưa tin. Trước đó, những người chăn cừu hợp tác với WWF để nghiên cứu và bảo vệ báo tuyết cũng nhìn thấy chúng.

"Chúng tôi bắt gặp 4 con non trên ngọn núi cách biên giới Mông Cổ và Nga khoảng vài trăm km. Từ khoảng cách an toàn, chúng tôi quan sát chúng chơi đùa, ngủ và vươn mình dưới nắng trong lúc mẹ đi săn", thành viên nhóm nghiên cứu cho biết.

Báo tuyết mẹ cùng con non nghỉ ngơi sau khi no bụng. Ảnh: Otgonbayar Baatargal.

Nhiếp ảnh gia, nhà thám hiểm kiêm hướng dẫn viên du lịch Otgonbayar Baatargal sau đó chụp ảnh 4 con non nghỉ ngơi cùng mẹ khi đã ăn no. Báo tuyết hiếm khi sinh nhiều con như vậy. Chúng có thể sinh đến 5 con một lứa nhưng trung bình chỉ là 2. Tại Mông Cổ, lần gần nhất các nhà khoa học phát hiện báo tuyết mẹ với 4 con non là năm 2016.

Báo tuyết thuộc nhóm sắp nguy cấp trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Loài vật này sống trên những ngọn núi từ Afghanistan đến Mông Cổ, miền tây Trung Quốc và một số khu vực khác. Chúng bị đe dọa do nạn săn trộm. Theo ước tính, ngoài tự nhiên chỉ còn khoảng 10.000 con báo tuyết trưởng thành, số lượng đang giảm dần.

Thu Thảo (Theo Sun)