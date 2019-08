Cứu chó cưng, cặp vợ chồng nhập viện vì kỳ đà tấn công

Cặp vợ chồng già bị thương nặng khi cố gắng can thiệp vào trận chiến giữa chó và kỳ đà gần bãi biển Airlie, Australia, hôm 15/8.

Người đàn ông bị thương được chuyển đến bệnh viện bằng máy bay trực thăng. Ảnh: ABC News.

Kỳ đà tấn công khiến người đàn ông 72 tuổi bị thương nặng và được đưa đến viện Mackay Base, bang Queensland, Australia, bằng máy bay trực thăng hôm thứ Năm. Người vợ hơn 60 tuổi, cũng phải vào viện điều trị vết thương ở chân. Lily, con chó lai Jack Russell lông dài mà hai vợ chồng nuôi được chăm sóc tại một viện thú y với tình trạng sức khỏe kém.

Sự việc xảy ra khi hai vợ chồng dắt chó đi dạo gần bãi biển Airlie. "Có vẻ Lily đuổi theo kỳ đà rồi chúng bắt đầu đánh nhau. Người đàn ông cố gắng cứu con chó. Vợ ông ấy cũng ở đó, cố tách chúng ra và chịu vài vết thương nhẹ ở chân", nhân viên y tế Shane Tucker cho biết.

Người đàn ông mất nhiều máu, chủ yếu do những vết cào. "Do cấu tạo cơ thể cùng móng vuốt vô cùng sắc nhọn của kỳ đà, chân và tay bệnh nhân có những vết rách lớn. Tôi cho rằng kỳ đà khá hung dữ. Bất cứ sinh vật hoang dã nào bị dồn ép cũng sẽ tự vệ quyết liệt", Tucker bổ sung. Anh nhận định, người đàn ông khá may mắn vì đã qua cơn nguy hiểm dù chịu thương tích như vậy.

Kỳ đà Varanus varius sở hữu hàm răng và móng vuốt sắc nhọn. Ảnh: NPWS.

Kỳ đà Varanus varius có thể dài tới 2 m, nặng 3-4 kg, theo Dave Ryan, nhân viên khu bảo tồn Lone Pine Koala. "Những con kỳ đà này gần như ăn mọi thứ có thịt. Chúng không cầu kỳ. Động vật gặm nhấm, chim, thằn lằn, các loài bò sát khác, những con vật to bằng mèo hoặc chó nhỏ cũng nằm trong thực đơn của chúng", Ryan nói.

"Kỳ đà có móng vuốt rất sắc dùng để trèo cây, phá tổ mối và hàm răng bén nhọn. Chúng có thể cào rách tay người. Vết cắn còn tệ hơn, những chiếc răng sắc như dao có thể dễ dàng cắn rách thịt", ông giải thích thêm.

Các khu dân cư mọc lên ngày càng nhiều, môi trường sống tự nhiên thu hẹp khiến kỳ đà phải cạnh tranh thức ăn gay gắt hơn. Thức ăn khan hiếm buộc chúng tới cả những nơi có người sinh sống. Ryan khuyên người dân khi gặp kỳ đà nên tránh xa chúng.

Thu Thảo (Theo ABC News)