Thứ năm, 7/3/2019, 16:00 (GMT+7)

Cỗ máy nặng 32.000 kg có thể nghiền nát ôtô

Công ty Đức chế tạo loại máy với khả năng nghiền ôtô cũ hoặc đồ phế thải khác thành mảnh nhỏ để tái chế.

Theo In The Know