Những cơn gió quật ngã chuyên gia khí tượng ở độ cao 1.900 mét

Chuyên gia khí tượng chống chọi với cái lạnh -73 độ C ở Mỹ

Nhà quan sát khí tượng đánh vật với cuồng phong và tuyết ngập ngang đầu gối. Video: BBC.

Nhiệt độ trên đỉnh núi Washington ở New Hampshire, Mỹ, nơi nổi tiếng với cơn lạnh thấu xương và những cơn gió dữ dội, tụt xuống -29 độ C hôm 5/1, theo Time. Độ lạnh giảm xuống trong khoảng từ -57 đến -62 độ C tính cả gió lạnh (windchill). Trong đêm, nhiệt độ không khí đạt mức -40 độ C và sức gió 160 km/h khiến độ lạnh lên đến -73 độ C.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, ít nhất ba nhà quan sát thời tiết dũng cảm vẫn bám trụ ở Trạm quan sát núi Washington, ghi chép thông tin về nhiệt độ không khí, sức gió, tầm nhìn và độ che phủ mây trên đỉnh núi mỗi giờ, do thời tiết lạnh cực hạn phá hủy hầu hết thiết bị tự động. Adam Gill, nhà quan sát thời tiết kiêm chuyên gia công nghệ thông tin ở đài quan sát, chia sẻ về công việc ở một trong những nơi lạnh nhất trên Trái Đất.

Bị tê cóng chỉ trong 30 giây

Khi nhiệt độ giảm dần xuống -62 độ C, Gill nói tình trạng tê cóng gần như lập tức trở thành mối bận tâm của họ. Phần da lộ ra có thể bắt đầu tê cóng sau 30 giây, và có thể bị tổn thương vĩnh viễn chỉ sau hai phút. Nếu bước ra ngoài mà không mặc kín, bạn sẽ biết ngay lập tức. "Da bạn bắt đầu bỏng như kiểu để tay quá gần ngọn lửa nóng. Khi bạn mới bước chân ra ngoài, việc hít thở trở nên khó khăn hơn, bởi không khí rất lạnh và khô. Đi ra ngoài giống như thể bước vào nước đá siêu lạnh", Gill chia sẻ.

Mặc ấm hết mức

Theo Gill, các nhà quan sát phải mang áo dài tay, nhiều lớp giữ nhiệt, áo khoác lông vũ, áo gió mặc ngoài, quần cách nhiệt, đội mũ, đeo găng tay, mặt nạ, kính chắn và đi ủng trước khi bước ra ngoài. "Bạn cố hết sức để ngăn gió lạnh thấm qua các lớp, nhưng nó vẫn thấm qua được", Gill nói.

Xúc tuyết trong nhà

Một cơn bão lớn với gió giật 225 km/h quét qua ngọn núi hồi tháng 3 năm ngoái. "Đó là một trong những lần hiếm hoi tôi cảm thấy tòa nhà ở đây chao đảo trong gió. Một phần tòa nhà của chúng tôi tích đầy tuyết do một vết nứt trên cửa. Chúng tôi phải xúc tuyết bên trong tòa nhà, điều khá là khác thường", Gill hồi tưởng.

Mệt mỏi vì giá lạnh

Dù cho biết bản thân không sợ thời tiết lạnh cực hạn trên núi, đôi khi Gill vẫn cảm thấy mệt mỏi. "Tuần trước khi ở trên đây, chúng tôi trải qua ba hay bốn ngày liền nhiệt độ không cao hơn -28 độ C. Đến ngày hôm sau, tôi chỉ mong trời ấm hơn, hoặc có thể rời khỏi ngọn núi xuống thung lũng, nơi nhiệt độ thấp nhất -17 độ C", Gill chia sẻ.

Cách làm ấm cơ thể

Gill chia sẻ anh thường nhảy lên một chiếc máy tập đạp xe trong khoảng 5 phút sau khi đo nhiệt độ bên ngoài. Tuy nhiên, cách tốt nhất để sưởi ấm là ngồi với con mèo của trạm. Mèo Marty sống ở trạm quanh năm nhưng nó luôn ở trong nhà.

Phương Hoa