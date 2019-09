Ấn ĐộNhờ sự giúp đỡ của tình nguyện viên, hai con chó non được giải cứu an toàn từ đống đổ nát của ngôi nhà và đoàn tụ với chó mẹ.

Chó mẹ bới đất cứu đàn con kẹt dưới ngôi nhà sập

Tổ chức từ thiện cứu hộ động vật trên đường phố Animal Aid Unlimited chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc chó mẹ hoảng hốt đào bới dưới đống đổ nát của ngôi nhà ở bang Rajasthan, Ấn Độ để tìm đàn con. Một tình nguyện viên của tổ chức giúp con chó pooch bằng cách dọn những khối gạch đá lớn cản đường nó.

Sau khoảng một phút, chó mẹ ngừng đào bới và người đàn ông tới chỗ nó để gạt bớt lớp bùn đất. Tình nguyện viên đưa một con chó non lên khỏi miệng hố và đặt gần mũi chó mẹ. Sau khi ngửi mùi, chó mẹ nhận ra con và tỏ vẻ mừng rỡ. Con chó non thứ hai cũng được tình nguyện viên giải cứu sau đó. Cả hai con non đều không quá vài tuần tuổi.

Nhà sập là một vấn đề ở Ấn Độ do cấu tạo địa chất và quy định lỏng lẻo trong ngành xây dựng. Đầu tháng 9, hai người thiệt mạng và ba người bị thương khi một ngôi nhà sụp đổ ở New Delhi.

An Khang (Theo Mirror)