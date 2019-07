Con chó dũng cảm được thưởng một bữa bít tết vì đuổi thành công con gấu đen đói ăn mò vào nhà hàng xóm ở New Jersey.

Chó đuổi gấu đột nhập vào nhà hàng xóm

Mark Stinziano, cư dân ở thị trấn West Milford thuộc bang New Jersey, Mỹ, bắt gặp cuộc đụng độ giữa con chó nhỏ và gầy đen to lớn vào tối hôm 9/7 khi nhìn qua camera an ninh. Con gấu mò vào sân sau nhà Mark để trộm thức ăn dành cho chim. Khi nó kéo đổ hộp đựng treo trên giá và đang thưởng thức bữa ăn thì Riley, con chó bên nhà hàng xóm, chạy vọt vào sâu. Riley húc thẳng vào bụng con gấu, khiến nó hoảng hốt bỏ chạy.

Gấu đen bị thu hút bởi mùi từ các nguồn thức ăn tiềm năng, bao gồm rác thải, thức ăn cho vật nuôi, hạt cho chim và gia súc nhỏ, theo Cơ quan Cá và Động vật hoang dã New Jersey. Những con gấu thường liên hệ con người với thức ăn khi bới rác hoặc đồ ăn vứt ngoài đường. Chúng có thể trở nên rất hung hăng đối với con người. Việc cho gấu ăn bị cấm ở New Jersey, người vi phạm có thể bị xử phạt 1.000 USD.

Alan Tlusty, chủ của Riley, cho biết nó từng đuổi gấu ra khỏi sân nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ tỏ ra xông xáo như vậy. Mark đã thưởng cho con chó hàng xóm một bữa bít tết vì nhờ có nó, gấu đen không thể mò sâu hơn vào nhà anh.

An Khang (Theo Fox News)