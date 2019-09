Cháy rừng Amazon đe dọa 265 loài động thực vật nguy cấp

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) cảnh báo sau vụ cháy rừng Amazon và danh sách động thực vật bị ảnh hưởng có thể còn tăng lên.

Cháy rừng Amazon gần biên giới Bolivia, Paraguay và Brazil nhìn từ vệ tinh. Ảnh: NASA.

Trong hai tháng qua, các đám cháy hoành hành trong rừng mưa Amazon đã đạt mức cao kỷ lục, với sự lan rộng có thể nhìn thấy từ bên ngoài không gian. Hầu hết những vụ cháy đều xảy ra ở lưu vực sông, đe dọa trực tiếp cuộc sống của 265 loài động thực vật hoang dã nguy cấp, WWF cảnh báo.

Trong số những loài bị đe dọa, có tới 124 loài đặc hữu chỉ được tìm thấy trong rừng Amazon như thú ăn kiến khổng lồ, tatu và lợn peccary môi trắng. Điều đáng lo ngại hơn là cháy rừng vẫn chưa được khống chế và danh sách các loài bị ảnh hưởng sẽ còn tăng lên.

"Cần có động thái rõ ràng từ Chính phủ và người dân Brazil trong việc bảo vệ di sản sinh học của chính họ", Mauricio Voivodic, Giám đốc điều hành WWF - Brazil nhấn mạnh. "Chính phủ liên bang cần đảm bảo các khu bảo tồn và vùng đất bản địa được bảo vệ tốt trước các hoạt động phá rừng và chiếm giữ trái phép".

Trên thực tế, chỉ số ít đám cháy ở Amazon xảy ra một cách tự nhiên do nắng nóng hoặc sét đánh. Phần lớn là do sự bất cẩn của con người gây ra như việc đốt rừng để giải phóng mặt bằng, chăn thả gia súc.

"Không có gì bất thường về khí hậu năm nay. Lượng mưa ở khu vực Amazon chỉ thấp hơn một chút so với trung bình các năm trước. Mùa khô tạo điều kiện cho lửa lan truyền, nhưng nguồn gốc của đám cháy là do hoạt động của con người, có thể do vô tình hoặc cố ý", nhà nghiên cứu Alberto Setze từ Viện nghiên cứu Không gian Quốc gia (INPE) nói.

