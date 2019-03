Thứ bảy, 2/3/2019, 13:00 (GMT+7)

Cây cầu cuộn tròn như con sâu ở Anh

Cầu cuộn tròn ở London, Anh, có thể tự động gập lại và mở ra, sử dụng búa thủy lực vận hành nhờ hệ thống ngầm dưới mặt đất.

Theo In The Know