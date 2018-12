Cá voi lưng gù 20 tấn phi thân dựng đứng trên mặt biển

Cá sấu nước mặn phi thân đớp hụt máy quay

Con cá voi lưng gù khoảng 8 tuổi dài 9 mét, nặng 20 tấn. Ảnh: John Goodridge.

John Goodridge, người chuyên ngắm cá voi, có cơ hội chứng kiến màn biểu diễn ấn tượng của cá voi lưng gù dài 9 mét ở ngoài khơi cách mũi đất Sydney Heads, New South Wales, Australia, vài kilomet vào chiều hôm 24/6, theo Long Room. Do cá voi lao lên ngay trước khi tàu chở khách quay đầu vào bờ, chỉ vài người may mắn có thể theo dõi cú nhảy kéo dài hai giây của nó.

Chỉ hai ngày trước đó, John cũng trông thấy một con cá voi lưng gù đồ sộ nhảy lên cách tàu tuần du chở đầy khách chưa đầy 100 mét. Theo John, kích thước của cá voi trưởng thành so với con tàu cho thấy con người thực sự nhỏ bé ra sao.

"Có khoảng 70 người trên tàu xem cá voi. Chúng tôi đã ra biển khoảng hai tiếng và sắp đến lúc phải quay lại bờ. Bất thình lình, con cá voi lưng gù nhô cao khỏi mặt nước và thực hiện cú nhảy dựng đứng gây kinh ngạc. Cá voi luôn nhảy nghiêng về một bên nhưng con cá voi này nhảy theo đường thẳng hoàn hảo. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào tương tự trước đây. Nó rất hiếm gặp. Hầu hết mọi người đều không thốt nên lời", John chia sẻ.

John cho biết đây có thể là một con cá voi lưng gù sắp trưởng thành 8 tuổi, nặng hơn 20 tấn và dài 9 mét. Các voi lưng gù trưởng thành có thể nặng 50 tấn và dài 18 mét. Vùng ven biển phía đông Australia trở nên sôi động từ tháng 4 đến tháng 11 mỗi năm khi những đàn cá voi lưng gù thực hiện hành trình 10.000 km từ Nam Cực tới Australia để giao phối và sinh con.