Các nhân viên an ninh phải rất vất vả mới kéo được con cá sấu mõm ngắn ra khỏi bể bơi và di chuyển nó đến nơi an toàn.

Cá sấu lẻn vào bể bơi trong khu nghỉ mát ở Mỹ Cá sấu mõm ngắn lẻn vào bể bơi ở South Carolina. Video: Storyful.

Một con cá sấu mõm ngắn hoang dã hôm 3/5 khiến nhiều người hoảng sợ khi bất ngờ xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng Sea Pines ở đảo Nam Hilton Head, bang South Carolina, miền đông nam nước Mỹ. Con vật nguy hiểm đã lẻn xuống một bể bơi khiến kỳ nghỉ của nhiều người bị gián đoạn.

Những cảnh quay do Desiree Sanderson, một khách nghỉ mát ghi lại cho thấy các nhân viên an ninh từ tổ chức Shore Beach Services phải hợp sức mới kéo được con cá sấu lên bờ. Quản lý của Shore Beach Services Mike Wagner cho biết con vật sau đó đã được khống chế và di chuyển tới nơi an toàn.

Cá sấu mõm ngắn Mỹ là loài bò sát bản địa, sinh sống chủ yếu tại các con sông và đầm lầy ở phía nam nước Mỹ. Vào những đợt mưa lớn, chúng đôi khi tiến sâu vào trong đất liền dẫn đến các cuộc đụng độ với con người.

Đoàn Dương (Theo UPI)