Cá voi mẹ cõng con thoát hiểm ngoạn mục giữa đàn cá voi sát thủ

Cá heo và cá voi canh xác con non suốt nhiều ngày Cá voi mẹ ngoạm xác con non mới sinh. Video: BBC.

Nhóm nghiên cứu ở tổ chức Dolphin Biology and Conservation tại Cordenons, Italy, phân tích 78 ghi chép về cách động vật biển có vú xử lý xác đồng loại từ năm 1970 đến 2016, theo Long Room. Hơn 90% cá heo trong nghiên cứu chăm chút con non đã chết, trong đó số con cái có hành vi đau buồn chiếm 3/4.

Ví dụ, một con cá voi sát thủ cái có biệt danh L72 ở ngoài khơi đảo San Juan Island, Washington, ngoạm xác con non chết khi chào đời trong miệng. "Nó cố gắng giữ cho xác con non ở gần mặt nước mọi lúc, để xác nằm cân bằng ở đỉnh đầu", Robin Baird ở tổ chức Cascadia Research Collective tại Olympia, Washington, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết. Nhiều báo cáo ghi nhận cá voi ngoạm xác con non, đẩy về phía trước dưới nước và dùng vây vỗ về.

Cá heo và cá voi canh xác con non suốt nhiều ngày Cá heo đau buồn bên xác con. Video: Vimeo.

Trong 75% số trường hợp, con cái trưởng thành trông coi xác con non, một số bảo quản cơ thể phân hủy của con non suốt cả tuần. Hành vi này thường bao gồm một hoặc hai cá thể khác tham gia mang xác. Chúng cố gắng giữ cho xác con vật nổi trên mặt nước, thậm chí cố gắng khiến nó tỉnh lại.

Trong bài báo đăng trên tạp chí Zoology hôm 9/5, nhóm nghiên cứu lý giải hành vi này có thể do "sự gắn bó sâu nặng dẫn tới khó rời xa". Theo họ, hành vi chăm chút sau khi chết (PAB) là kết quả từ việc con vật không thể nhận thức hay chấp nhận con non hoặc bạn đồng hành của nó đã chết.

PAB được ghi nhận ở 20 trong 88 loài động vật có vú ở biển. Các nhà nghiên cứu cho rằng PAB phổ biến hơn ở cá heo bởi chúng có khối lượng não lớn hơn và tính xã hội cao hơn cá voi. Họ vẫn không biết liệu động vật biển có vú có thực sự nhận thức được cái chết hay không và dự định tiến hành tìm hiểu thêm về vấn đề này. Nhóm nghiên cứu nhận định các phản ứng có thể là một cách biểu lộ căng thẳng bắt nguồn từ cảm xúc gắn bó.